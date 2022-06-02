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34 bin 800 dekar alan sulanıyor

Yozgat İl Genel Meclisi Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan göletlerde inceleme yapıldı. İlçede 5 gölet ve barajda toplanan su ile 34 bin 800 dekar tarım arazisinin sulaması yapılırken, aynı zamanda da bu göletlerde olta balıkçılığı ile balık yetiştiriciliği de yapıldığı kaydedildi.

02 Haziran 2022 Perşembe 00:57
34 bin 800 dekar alan sulanıyor

Sorgun ilçesinde bulunan göletlerin ve barajların ilçeye ne gibi fayda sağladığı, gölet ve barajlarda hangi çeşit su ürünlerinin yetiştirildiği hakkında hazırlanan komisyon kararı, Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu Başkanı Şuayip Yılmaz tarafından meclis üyelerine okundu. Yılmaz, Sorgun ilçesinde yapılan incelemeler neticesinde Taşlık köyü barajının temelden yüksekliği 45 metre, 10 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olup, 7 bin 110 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet ettiğini ve 2019 yılında tamamlandığını söyledi. Yılmaz, Sorgun Erkekli göletinin temelden yüksekliğinin 23,5 metre, 2,84 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip bir gölet olduğunu 7 bin 510 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceğini ve fiziki olarak yüzde 96 oranında tamamlandığını kaydetti. Yılmaz, Sorgun Araplı barajının temelden yüksekliği 38 metre, 1,74 milyon metreküp su hacmine sahip barajın 3 bin 530 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edeceğini, baraj inşaatına 9 Mayıs 2018 tarihinde başlandığını, yüzde 7 fiziksel gerçekleşme sağlandığını vurguladı. Yılmaz, ‘’Sorgun Eymir barajının temelden yüksekliği 36,5 metre, 2,7 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj 7 bin 870 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olup, yüzde 25 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sorgun Sarıhamzalı-Bahadın barajının temelden yüksekliği 36,5 metre, 21 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj 11 bin 120 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olup, yüzde 98 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Sorgun Gevrek göletinin temelden yüksekliği 25,5 metre, 3,4 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip gölet 8 bin 750 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek olup, yüzde 51 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İlçede bulunan baraj ve göletlerden sulama bazında Sorgun Erkekli göletinden 7 bin 510 dekar, Gevrek göletinden 8 bin 750 dekar, Gülşehri göletinden 2 bin 310 dekar, Taşlık göletinden 7 bin 110 dekar ve Yenice barajından 9 bin 200 dekar zirai arazisinin sulamasının yapıldığı, anılan baraj ve göletlerde ekonomik açıdan balık yetiştirildiği ve yetiştirme yapılacağı diğer yandan fiziki gerçekleşmesi biten ve su tutulan baraj ve göletlerde olta balıkçılığı yapıldığı gerek yerinde yapılan incelemelerden ve gerekse ilgililerinden alınan bilgilerden anlaşılmıştır’’ dedi. İhsan Çelikkaya

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34 Bin 800 Dekar Alan Sulanıyor
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