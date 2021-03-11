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33 Gayrimenkul satılacak

ANKARA’da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 33 adet gayrimenkulün satışı gerçekleştirilecek.

11 Mart 2021 Perşembe 10:00
33 Gayrimenkul satılacak

İlanda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile, 30.sıradaki taşınmazın ise satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile;  24/03/2021-25/03/2021 tarihlerinde yukarıda sırasıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda, Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak. İlanda yer alan taşınmazların konumu, büyüklüğü ve ihaleye katılacaklarda aranan şartlarına Basın İlan Kurumu’nun ilan.gov.tr internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

İlan metnini görüntülemek için tıklayın.

Son Güncelleme: 11.03.2021 10:23
Anahtar Kelimeler:
33 Gayrimenkul Satılacak
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