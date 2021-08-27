327 bin liralık yardım toplandı

Yozgat Valiliği’nin izniyle camilerde yapılan bağış kampanyası kapsamında 327 bin lira toplandı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, cami cemaatlerinin ve müftülük personellerinin desteğiyle toplanan yardımların, Yozgat’ta bu anlamda bu güne kadar toplanan en yüksek rakamlardan biri olduğunu söyledi. Gülden, önümüzdeki günlerde de sel felaketinden zarar görmüş bölgelerde özellikle cami, kuran kursu gibi mabetlerin inşası için yardım kampanyası düzenleyeceklerini kaydetti. Gülden, ‘’Dini kurumlarımızın geçmişten beri milletimizin bu tür katkılarıyla yürüyen kurumlar olmuştur. Hep birlikte ele ele memleketimizi daha güzele daha iyiye doğru taşıma adına gayret ve çaba içerisinde olacağız’’ dedi.