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31 Mart son

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yozgat İl Müdürlüğü, Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programı başvurularının 31 Mart tarihinde sona ereceğini açıkladı. 

23 Mart 2022 Çarşamba 00:48
31 Mart son

KOSGEB Yozgat İl Müdürü Mustafa Işık, il genelinde başvuru kriterlerine sahip olup, programa henüz başvuru yapamayan imalat, ticaret, hizmet, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresinden başvuru yapacaklarını hatırlattı. Başvuru tarihinin 31 Mart saat 23.59’ a kadar devam ettiğinin altını çizen Işık, “ İşletmeler www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan ‘E-Hizmetler’ menüsünden ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu’ alt menüsünü seçerek online olarak programa başvuru yapabileceklerdir. KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmelerin, önce veri tabanına kayıt ve beyanname güncelleme işlemini yapmaları gerekmektedir. Ana veya yan faaliyet NACE Kodları desteklenen sektörler arasında bulunan işletmeler, maliye kayıtlarındaki sektör kodlarının herhangi birinin programın hedef kitlesine uygun olması ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösterilmesi halinde programa başvuru yapabilecekler. MKİ Hızlı Destek Programı iki bileşenden oluşmaktadır. 2019 yılından önce kurulan ve resmi bilançolarında asgari 75 bin lira ile azami 50 milyon lira aralığında net satışları olan; imalat, ticaret, hizmet ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler 1’inci bileşene başvuru yapacaklardır. 2017 yılı ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki Yenilikçi Genç Mikro ve Küçük İşletmeler de 2’nci Bileşene başvuru yapacaklardır. Yenilikçi Genç Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmeler de asgari net satış kriterine bakılmayacaktır. Yasal limitlerin üzerinde Vergi veya SGK prim borcu olan işletmeler, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında, program başvurusu sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunarak MKİ Hızlı Destek Programına başvuru yapabileceklerdir. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere ilgili evrakları ibraz etmeleri durumunda destek ödemesi yapabilecektir. Programa başvuru yapmış ve geçici onay mesajını alan işletmelerin MKİ destek ödemesi almak için; şartlara uygun yeni personelin istihdamının SGK kayıtlarına yansımasını takiben ödeme talep formunu doldurarak ödeme talebini yapması gerekmektedir. Ödeme talep formu, www.kosgeb.gov.tr adresinde ‘E-Hizmetler’ menüsüne işletme yetkilisinin kullanıcı adı ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak ‘Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ seçildikten sonra online olarak doldurulmaktadır. MKİ Hızlı Destek Programından önceki (2021 yılı) başvuru dönemlerinde yararlanan işletmelerde, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabileceklerdir. MKİ Hızlı Destek Programından yararlanmak isteyen Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelerimizin en geç 31 Mart tarihi ve saat 23.59’a kadar Hızlı Destek Programına başvuru yapmaları gerekmektedir. Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Hızlı Destek Programı hakkında detaylı bilgiler KOSGEB Yozgat Müdürlüğünden alınabilir” ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme: 22.03.2022 17:55
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