3000 YILDIR MEYVE VERiYOR

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaklaşık 4 dekarlık alan içerisinde, gövdeleri birbirine sarılı 10 civarındaki yaşlı karadut ağacı her yıl olduğu gibi bu yıl da meyve verdi.

Kesin yaşları bilinmemesine karşılık 2 bin 600-3000 yıllık olduğu tahmin edilen dut ağaçlarının bilimsel araştırma sonucunda yaşlarının kesin olarak ortaya çıkabileceği belirtilirken, bölgenin de koruma altına alınması isteniyor. Dut ağacının siyah renkli meyvesinin şifalı olduğuna inanan yöre halkı, yapraklarını da yerken bulaşan dut şiresini temizlemede kullanıyor. Yurdun farklı bölgelerinde de benzer dut ağaçlarının bulunduğu, işin uzmanları tarafından yapılan incelemede dut ağaçlarının 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğu belirtildi. Milli Parklar Doğa Koruma Daire Başkanlığı'na 2004 yılında başvuruda bulunulup, 'Anıt Ağaç' statüsüne alınması talebinin değerlendirilmediğini dile getiren yöre halkı, '’Burasının tarihinin çok eski olduğu halinden de belli. Turizmden, müzeden, ormandan, üniversitenden arkadaşlar geldi, çalışmalar yaptılar ama bugüne kadar sadece köylere hizmet götürme birliği tarafından kamelya ve tuvaletleri yapılmanın ötesine geçilmedi'’ diye konuşuyorlar.

Bu yıl havaların sıcak gitmesi nedeniyle erken meyve veren dut ağaçlarının gölgesinde piknik yapmaya çevre il ve ilçelerden de çok sayıda insan geliyor. Hem ağaçlardan dut toplayıp, hem de gölgesinde serinleyen vatandaşlar, ağaçların bulunduğu alana el atılıp, ağaçların korunarak, güzelleştirilmesi gerektiğine dikkat çektiler. Türkiye’nin en büyük barajlarından birisi olan Çekerek Barajı sularının kenarında kurulu Kurtağılı köyü ormanlık alanı içerisinde bulunan yaşlı dut ağaçlarının turizme kazandırılması amacıyla da çalışma yapıldı Çekerek ilçesinin turizm potansiyelinin belirlenip, haritasının çıkartılarak, turizm sektörüne yönelik alanlar açılabilmesi amacıyla 2019 yılında çalışma yapıldı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat İl Koordinatörlüğü öncülüğünde ilçe merkezi ve köylerinde bulunan turizme yönelik değerlendirilebilecek alanlarının tespitinin yapıldığını kaydetti. Çakır, Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Bölümü tarafından da bölgenin incelenip, yaşlı dut ağaçlarının bulunduğu bölgede de gerekli incelemelerin gerçekleştirildiğini bildirdi. Çakır, ilçe merkezi ile birlikte çevre köylerinde bulunan alternatif turizmin hizmetine sunulabilecek alanlara yönelik geniş çaplı bir çalışma planladıklarını, bu yönde ilk adımı Lavanta Adası, Çekerek ırmağına Rafting parkuru gibi çalışmalarla attıklarını aktardı. Çakır, ‘’İlçemizdeki alternatif alanları değerlendirerek, turizme kazandırarak turizm potansiyelini artırmak istiyoruz. Karadeniz iklimine sahip ilçemize gelen turistlerin Anıt ağaçlarımızı incelemelerini, lavanta adamızda tur atıp, ırmakta balık tutup, su sporları yapmalarını istiyoruz’’ şeklinde konuştu.