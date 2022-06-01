300 milyonluk ihale

İhale öncesinde konuşan Belediye Başkanı Yardımcısı Serdar Açıkgöz, kamuoyu tarafından da bilinen, Yozgat’ın uzun zamandır konuşulan içme suyu, alt yapı şebekesinde ki kayıp kaçak oranının oldukça yüksek oranlarda olması, suyu da yüksek elektrik bedeli ödeyerek getirmeleri, içme suyuna enerji bedeli harcamaları, ayrıca kayıp-kaçak olan suya da enerji bedeli harcamaları, dolayısıyla israf olan bir paranın önüne geçmek amacıyla bu ihaleyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Celal Köse’nin göreve geldiği andan itibaren konu üzerinde bir çalışma yapılmasını istediğini hatırlatan Açıkgöz, ‘’Onunla ilgilide gerekli teknik arkadaşlarımız çalışmalarımızı yaptık, projelerimizi yeniledik. Dukkil dediğimiz, şuan en son teknoloji, basınç problemi olmayan hijyenik, dökme borulardan projemizi revize ederek ihale hazırlıklarımızı tamamladık. İhalemizle ilgili finansman noktasında da Avrupa yatırım bankasından, iller bankası vasıtasıyla bir kredi temini söz konusu oldu. İhaleyle alakalı ödenek konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Bu ihalemiz 205 kilometre içme suyu alt yapısı, yaklaşık 40 kilometrede kanalizasyon altyapısını kapsamaktadır. Bu Yozgat’ımıza neler kazandıracak? Öncelikle eski kanserojen borulardan kurtulmuş olacağız. Ayrıca memba suyu kalitesinde inşallah sularımız olacak. Onu yeni nesillerimize aktarma durumumuz olacak. Yine ayrıca kayıp-kaçağa ödediğimiz enerji bedellerini inşallah ödemeyeceğiz. Onlarda şehrimizle ilgili yatırımlara dönüştüreceğiz. Bunlar şehrimizle ilgili yapmak istediğimiz, önceden beri hazırlığını yaptığımız, burada bir araya gelmemiz ile ilgili yaklaşık 3 yıldır çalışılıyor. Hem proje noktasında çalışıyoruz, hem il banktaki arkadaşlarımız bunun kontrolünde çalışıyorlar. Görevli firmamız bununla ilgili Avrupa’yla yazışmalarımız olsun, şartnamelerimiz olsun, onunla ilgili çalışıyoruz. Bu noktaya gelene kadar ciddi bir çalışma içerisindeydik. Devlet büyüklerimizin çok ciddi bir destekleri oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın, Adalet Bakanımızın, vekillerimizin, belediye başkanımızın konuyla ilgili sürekli teşvik ve takipleri oldu. İş bugün ihale noktasına geldi. İnşallah ihalenin sonucu da şehrimize hayırlı olur. Rakamsal olarak da beklenilen rakamlar gelir. Hem firma açısından, hem şehrimiz açısından. İnşallah faydalı bir ihale olur, faydalı bir proje olur. Hep beraber şehrimizi bir zarar eden su hatlarımızı, kanalizasyon hatlarımızı yenileriz. Oradan artan gelecek kaynakla da şehrimize daha güzel projelerimiz yapılır. İhale sonrasında imzalanacak olan sözleşmenin ardından 22 ayda çalışmanın tamamlanması planlanmaktadır’’ dedi. İhsan Çelikkaya