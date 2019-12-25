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30 YIL SORUN YOK!

YOZGAT ile birlikte Yerköy ve Çiçekdağı ilçeleri ile Organize Sanayi Bölgesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Musabeyli Projesi sayesinde, bu yerleşim alanlarında önümüzdeki 30 yıllık süreçte sorun yaşanmayacağı açıklandı.

30 YIL SORUN YOK!

YOZGAT ile birlikte Yerköy ve Çiçekdağı ilçeleri ile Organize Sanayi Bölgesi’nin içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Musabeyli Projesi sayesinde, bu yerleşim alanlarında önümüzdeki 30 yıllık süreçte sorun yaşanmayacağı açıklandı.

25 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
30 YIL SORUN YOK!

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen 3 aşamalı projenin, önemli bölümü tamamlanarak, Yozgat şehir içme suyu Cemil Çiçek Barajı’ndan karşılanmaya başlandı. Proje kapsamında, 2 bin 143 metre tünel, 9 bin 668 metre hamsu isale hattı, 73 bin 47 metre ise arıtılmış su isale hattı ile günlük 62 bin 300 metreküp kapasiteli arıtma tesisinin inşaatı devreye sokuldu. 2 bin 143 metre uzunluğunda inşa edilen 3,5 metre çapındaki hamsu İsale, derivasyon hattı ve tüneli ile daha önce işletmeye açılan Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’ndan inşa edilen arıtma tesisinin işletim hakkı Yozgat Belediyesi’ne devredildi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Musabeyli Cemil Çiçek barajından temin edilen günlük 26.160 metreküp ham suyu arıtan Yozgat belediyesi uhdesindeki arıtma tesisinden Yozgat ile birlikte Yerköy ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacının karşılandığını duyurdu. Yozgat Merkez, Yerköy, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi ve Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinin 2050 yılına kadar ihtiyacın karşılanması kapsamında, yıllık 17,5 milyon metreküp içme suyu sağlanmasının planlandığı kaydedildi. 

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30 YIL SORUN YOK!
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