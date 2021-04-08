Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında, Meslek Dersleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri ile zümre toplantı yapıldı. Aksoy önderliğinde, Öğretmen Büşra Kozan koordinatörlüğünde 6 okulun katılımı ile Ramazan Ayı içerisinde tamamlanacak ‘30 Mübarek Gün 66 Hatim’ projesi de detaylandırıldı. Aksoy, ‘’Meslek Dersleri ve Din Kültürü Öğretmenlerimizin öğrencilerine rehberliği eşliğinde ilerleyecek olan projemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Toplantımıza katılan kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz’’ dedi. Öte yandan, Kadışehri İlçesinde bulunan Okulların Müdürleri, Koordinatörlüğünü İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy’un yaptığı Nisan ayında gerçekleşecek ‘Şehri Güzelleştiren Eller, Sevgi Dolabı, 30 Mübarek Gün 66 Hatim, Evimizi Değerlerimize Açıyoruz Minik Eller’’ projelerinin sunumu yapıldı. ‘Projeleri daha etkili nasıl uygulayabiliriz’ konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.