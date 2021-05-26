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30 milyon 552 bin lira ödenek

Yozgat Valisi Ziya Polat, 2021 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için Yozgat'a 30 milyon 552 bin lira ödenek tahsisi yapıldığını söyledi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:57
30 milyon 552 bin lira ödenek

Valilik toplantı salonunda yapılan KÖYDES toplantısında konuşan Vali Polat, bu yıl KÖYDES'ten 30 milyon 552 bin lira civarında ödenek ayrıldığını belirterek, "Kaymakam arkadaşlarımız il genel meclis başkanımız ve il özel idare personelimiz ile son değerlendirmeleri yapıyoruz. Ödenekler ilçelerimize nüfusuna göre aktarıldı. Amacımız en kısa sürede belirlenen konu ve çalışmaları yapıp köylümüzün hizmetine sunmaktır" dedi. Polat, bazı ilçelerdeki hizmetlerin ihalelerini yapıldığını bazılarının da ihale aşamasında olduğunu ifade ederek, "İlimize ayrılan bu ödeneğin kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın emrine sunulması için çalışmalarımız bitmek üzeredir. Yeni sezonumuzun kazasız belasız geçmesini diliyorum" diye konuştu. Toplantıda İl Özel İdare Sekreteri Nazif Yılmaz, yapılacak çalışmalar hakkında sunum yaptı. Toplantıya kaymakamlar, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı ve İl Özel İdare personeli katıldı. (aa)

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30 Milyon 552 Bin Lira ödenek
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