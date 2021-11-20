3 yıl önce çalınan aracına kavuştu

Ankara’ya yakınının evinin önünde park ettiği aracının çalındığını belirten Hasan Erdoğan, durumu emniyet yetkililerine bildirdi. 66 HD 262 plakalı aracını 3 yıl önce çaldıran Hasan Erdoğan, ‘’Ben araçtan ümidimi kesmiştim. Artık bulunmaz diye düşünüyordum. Ancak bir gün bana Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’den bir telefon geldi, ‘Çalınan aracınız bulundu. Gelin aracınızı teslim alın’ denildi. Şaşırdım. İlk önce inanamadım. Belirtilen zamanda Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne geldim. Yapılan resmi işlemlerden sonra aracımı teslim aldım’’ dedi. Hasan Erdoğan, emniyet güçlerine teşekkür ederek, ‘’Emniyet güçlerinde ki memurlar, aracımı bana teslim ettiler. Anlattıklarına göre, çok titiz bir çalışma sonucu aracım bulunmuş. Gördüm ki, devletimiz her daim çalışıyor. Çalışmalarını anlattıkları zaman inanın çok mutlu oldum. Bu aracımın bulunmasını sağlayan Emniyet güçlerimize ve özellikle Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ki memurlara teşekkür ederim’’ diye konuştu.

•Mustafa Eranıl / Kocaeli•

