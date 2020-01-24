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3 PROJEYE ONAY

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, 2019 yılı Teknik Destek son dönem başvuru sonuçlarını açıkladı.

3 PROJEYE ONAY

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı, 2019 yılı Teknik Destek son dönem başvuru sonuçlarını açıkladı.

24 Ocak 2020 Cuma 03:22
3 PROJEYE ONAY

 Yozgat’tan gönderilen üç proje uygun bulunarak, mali destek almaya hak kazandı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kasım-Aralık döneminde yapılan başvurular değerlendirildi. Buna göre, Yozgat, Kayseri ve Sivas illerinden gönderilen projeler arasından 15’i uygulanabilir bulunarak, destek almaya hak kazandı. Yozgat’tan ise üç proje uygun bulundu. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Proje Yazma Eğitimi’ projesi ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Profesyonel Öğrenci Koçluğu’ projesi ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası’nın ‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi’ projesi başarılı bulundu.  Sözleşmelerin imzalanması, başarılı teknik destek taleplerinin Ajansın internet sitesinde yayınlanmasını müteakip 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 17:00’a kadar gerçekleştirileceği açıklandı. Açıklamada, ‘2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sahiplerine Ajans tarafından yazılı olarak da bildirimde bulunulacaktır. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinin, matbu proje evraklarını da 2019 Teknik Destek Sözleşme Belgeleri açıklama dosyasında belirtildiği şekilde hazırlayarak, sözleşme imzalama aşamasında Ajans’a teslim etmek üzere hazırlamaları gerekmektedir’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
3 PROJEYE ONAY
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