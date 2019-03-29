3 muvazzaf tutuklandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerler emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
29 Mart 2019 Cuma 00:00
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