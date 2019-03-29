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3 muvazzaf tutuklandı

YOZGAT merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 muvazzaf tutuklandı.

3 muvazzaf tutuklandı

YOZGAT merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 3 muvazzaf tutuklandı.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
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3 muvazzaf tutuklandı

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Yozgat merkezli Amasya, Diyarbakır ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muvazzaf askerler emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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