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3 mantar türü tespit edildi

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığında, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından liken florasının belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Likenikol mantar türü tespit edildi.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:23
3 mantar türü tespit edildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kocakaya tarafından yürütülen çalışma sonucunda, Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat Çamlık Milli Parkında, Türkiye için yeni kayıt durumunda olan 3 Likenikol mantar türü keşfedildi. Tespit edilen türler Uluslararası SCI indekslerince taranan Mycotaxon dergisinde yayınlandığı açıklandı.
Yozgat Bozok Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, Yozgat Çamlık Milli Parkında saha incelemesine çıkan Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kocakaya, toplanan örneklerle yaptığı çalışmalar sonrası 3 Likenikol mantar örneğinin Türkiye’de daha önce tespit edilemeyen mantar türü olduğu kaydedildi. Dr. Kocakaya, Çamlık Milli Parkı’nın liken florasının belirlenmesi amacıyla çalışma yürüttüklerine vurgu yaparak, Likenikol mantarların halk arasında yosun olarak bilinen likenler üzerinde yaşamaya adapte olmuş mantarlar olduğunu söyledi. Kocakaya, “Likenikol mantarlar korunmuş ve havası çok temiz olan yerlerde bulunuyor. Yozgat Çamlık Milli Parkında yaptığım arazi çalışmaları sonucunda 3 Likenikol mantar örneğini teşhis ettim. Yaptığım çalışma sonrası bu mantarların daha önce Türkiye’de tespit edilemeyen 3 mantar türü olduğu ortaya çıktı. Yaptığımız literatür çalışmaları ile de Didymocyrtis epiphyscia, Lichenochora weillii ve Lichenoconium xanthoriae türlerinin doğruluğunu kesinleştirdik. Uluslararası Mycotaxon dergisinde uzman hakemler tarafından makalemiz kabul edilerek yayınlandı. Bu tür bilimsel çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek” dedi. 
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, Türkiye’de tespit edilemeyen 3 mantar türünün Üniversitede görev yapan bir öğretim üyesi tarafından tespit edilerek, Uluslararası Mycotaxon dergisinde yayınlanmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Karadağ, “Araştırma geliştirme ve bilimsel çalışmalarla adından her alanda söz ettiren üniversitemiz bundan sonra da yapacağı yeni çalışmalarla adından sıkça söz ettirecektir. Çalışmayı başarı ile yürüten Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kocakaya’yı tebrik ediyor başarılar diliyorum’’ diye konuştu. 

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3 Mantar Türü Tespit Edildi
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