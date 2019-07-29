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3 GÜN dediler 6 GÜN oldu!

3 GÜN dediler 6 GÜN oldu bitmedi!..

3 GÜN dediler 6 GÜN oldu!

3 GÜN dediler 6 GÜN oldu bitmedi!..

29 Temmuz 2019 Pazartesi 00:00
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3 GÜN dediler 6 GÜN oldu!

YOZGAT Şehir Merkezi’nde geçmekte olan Uluslararası E-88 Karayolu’nda Karayollarının belediye ile ortaklaşa yürüttüğü yenileme çalışmaları devam ediyor.
Geçen yıl asfaltlanmasına karşın eksik kaldığı ileri sürülen Bozok Üniversitesi Rektörlük binası önünde bulunan Dörtyol Kavşağında altyapı, peyzaj ve kavşak düzenleme çalışmalarının 3 gün içerisinde bitirilmesinin planlandığı belirtilmesine karşılık, aradan geçen 6 günlük sürede çalışmalar bitirilemedi.
Belediye kaynaklı açıklamalar doğrultusunda yerel basında yer alan ‘üç gün içerisinde tamamlanması planlanan’ kelimesine tepki gösteren bölgedeki esnaf, çalışmaların ağır aksak yürütüldüğünü, o nedenle belirtilen sürede bitirilmesinin mümkün olmadığı yönünde tepki vermişti. Tepkilerinde de esnaf haklı çıktı. Üç günde bitirilmesi planlanan çalışmaların 6 günü bulmasına rağmen tamamlanmadığı gözlendi.

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