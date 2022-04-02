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3 bin aileye ramazan kolisi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, belediye tarafından ramazan ayı dolayısıyla 3 bin aileye gıda kolisi dağıtımlarına başlandı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 00:49
3 bin aileye ramazan kolisi

Belediye tarafından ilçedeki vatandaşlara gıda yardım paketi dağıtılıyor. Belediye imkânları ile hazırlanan kolilerin dağıtımı başladı. Sorgun Belediyesi tarafından dağıtımına başlanan ramazan kolilerinin içerisinde kuru baklagiller, hoşaflık malzeme, toz şeker, salça, çay, makarna çeşitleri, sıvı yağ, margarin, kahvaltılık ürünler ve un bulunuyor. Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “Bu mübarek Ramazan ayında her sene olduğu gibi bu senede Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan ayı için özel hazırladığımız gıda kolisi yardımında bulunuyoruz. 4 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlattığımız kolilerimiz Ramazan ayı girmeden hemşehrilerimize ulaşıyor. Binlerce vatandaşa, ailemize belediyemizin imkânlarıyla oluşturmuş olduğumuz kolilerimizi dağıtıyoruz. Sosyal yardım ekibimiz tarafından adrese dayalı yapılan tespitler sonucunda belirlenen 3 bin aileye bu kolileri ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.

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