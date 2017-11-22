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-3 bin 916 daireye ruhsat verildi

YOZGAT Belediyesi, bu yılın ilk 9 aylık dönemi içerisinde 3 bin 916 daireye yapı ruhsatı verdi.

-3 bin 916 daireye ruhsat verildi

YOZGAT Belediyesi, bu yılın ilk 9 aylık dönemi içerisinde 3 bin 916 daireye yapı ruhsatı verdi.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
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-3 bin 916 daireye ruhsat verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 32, yüzölçümü yüzde 52,2, değeri yüzde 82,6, daire sayısı yüzde 57 oranında arttı.  Yozgat’ta 2017 yılının ilk dokuz ayında 3 bin 916 daireye yapı ruhsatı verilirken, ORAN Bölgesi içerisinde yer alan Kayseri’de 13 bin 554 daireye, Sivas’ta ise 5 bin 388 daireye yapı ruhsatı verildi. Yapı ruhsatı verilen binaların, 2017 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 222,4 milyon metrekare iken, bunun 125,9 milyon metrekaresi konut, 46,6 milyon metrekaresi konut dışı, 50 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme: 21.11.2017 17:05
Anahtar Kelimeler:
Bu Yılın Ilk 9 Aylık Dönemi Içerisinde 3 Bin 916 Daireye Yapı Ruhsatı Verdi.Yozgat Belediyesi
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