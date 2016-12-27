3 bin 285 kursiyere eğitim

Eski Sakarya İlkokulu binasının Halk Eğitim Merkezi haline getirilmesiyle birlikte bünyelerinde daha çok faaliyeti hayata geçirmeyi başardıklarını dile getiren Yozgat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi, Yozgat Halk Eğitimi ve Akşam Sanat Okulu’nda gerçekleştirilen kurslar hakkında bilgi verdi.



Yozgat genelinde 290 kurs açtıklarını belirten Sipahi, 3 bin 285 kursiyere de eğitim verdiklerini söyledi. Bu sayının bin 186’sını erkek kursiyerlerin oluşturduğunu hatırlatan Sipahi, bayan kursiyer sayısının ise 2 bin 99 olduğunu açıkladı.



Eski Sakarya İlkokulu’nun Halk Eğitim Merkezi olmasında Genel Müdürlüğün ve Yozgat Valiliğinin önemli katkılarının olduğunu belirten Sipahi, “ Genel Müdürlüğümüz bu fikri olumlu karşıladı ve Valiliğimizde bize Sakarya İlkokulu’nu tahsis etti. Genel Müdürlüğümüz tarafından 300 bin liralık ödeneğimiz geldi ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah 300 bin liralık bir ödemeyi de ikinci dönem bekliyoruz. Yozgat’ta böyle bir Halk Eğitimi Merkezi bizim ihtiyacımızdı. Daha geniş ve atölye sayısı daha fazla. Bu sayede düşündüğümüz ve hayal ettiğimiz birçok alanı faaliyete geçirmeye başladık. Yozgat’ta ilk kez cam fizyon makinesini getirdik. Lazer ahşap kesme makinesini de Yozgat’a kazandırdık. Ahşap ve seramikle ilgili çok güzel çalışmalarımız olacak. Ayrıca Kitre bebek çalışmamız var. Tamamen Türk el sanatlarıyla ilgili bir çalışma. Yörenin kıyafetlerini yüz hatlarını yansıtıyor. Bunlarla da ilgili çalışmalar yapılıyor.” dedi.



Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde bayanların ev ekonomilerine katkılarının olduğunu da vurgulayan Sipahi, “İŞ-KUR ile açtığımız kurslar daha canlandı daha önce mekandan dolayı çok fazla öğrenci alamıyorduk. Şu anda İŞKUR ile birlikte 4 tane kurs açtık. 100 tane kursiyerimiz var. Öğrencilerimiz günlük 20 ila 30 lira arasında ücret alıyorlar, evlerine katkı sağlıyorlar. Yıl boyunca İŞ-KUR kurslarımız devam edecek. Bayanlarımız burada öğrendiklerini bir şekilde pazara sunuyorlar. Ürettiğimiz eserlerin maliyetlerini olabildiğince düşük tutmaya çalışıyoruz. Örneğin sepet normalde kamış ve söğüt dalından yapılıyor. Ama biz bu maliyeti nasıl düşürürüz diye düşündük gazete ve paket kağıtlarıyla yapmaya karar verdik” şeklinde konuştu.