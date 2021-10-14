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3 Asırlık Dut Ağacı

Yozgat’ın Divanlı Mahallesi’nde 1678–1679 yılları arasında inşa edilen tarihi cami avlusuna, o günlerde cami inşaatında çalışan işçiler tarafından dikildiği rivayet edilen Dut Ağacı, 3 asırdan fazla bir zaman diliminde ayakta durduktan sonra gövdesi ikiye bölündü.

14 Ekim 2021 Perşembe 00:57
3 Asırlık Dut Ağacı

Bölge sakinleri, ağacın devrilmemesi için çember ile bağladı. 4 metre eninde, 5 metre yükseklikteki 3 asırlık dut ağacının her yıl meyve vermeye devam ettiği belirtildi. Cami cemaati tarihi cami ve avlusundaki dut ağacını incelemek, bilgi edinmek üzere farklı üniversitelerden öğrencilerin geldiğini, son yıllarda ilgi odağı haline geldiğini belirtiler. Yozgat Çamlığı eteklerinde kurulu, bir zamanlar köy olan Divanlı Mahallesi’ndeki caminin, kitabesine göre Sultan IV. Mehmet’in Silahtarı ve Kaptan-ı Derya’sı Bozoklu Mustafa Paşa tarafından 1678–1679 yılları arasında inşa ettirildiği kaydedildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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