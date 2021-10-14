3 Asırlık Dut Ağacı

Bölge sakinleri, ağacın devrilmemesi için çember ile bağladı. 4 metre eninde, 5 metre yükseklikteki 3 asırlık dut ağacının her yıl meyve vermeye devam ettiği belirtildi. Cami cemaati tarihi cami ve avlusundaki dut ağacını incelemek, bilgi edinmek üzere farklı üniversitelerden öğrencilerin geldiğini, son yıllarda ilgi odağı haline geldiğini belirtiler. Yozgat Çamlığı eteklerinde kurulu, bir zamanlar köy olan Divanlı Mahallesi’ndeki caminin, kitabesine göre Sultan IV. Mehmet’in Silahtarı ve Kaptan-ı Derya’sı Bozoklu Mustafa Paşa tarafından 1678–1679 yılları arasında inşa ettirildiği kaydedildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•