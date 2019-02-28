28 ŞUBAT TEPKiSi

Sayar, parti yöneticilerinin ve partililerin de verdiği destek ile Meydan Yeri’nde bulunan AK Parti İletişim Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, yıllar önce bugün, demokrasiyi bir türlü hazmedemeyen vesayet odakları, yetkilerinin dışında devlet gücünü kullanarak, millet iradesiyle seçilen siyasi iradeye müdahale etme girişiminde bulunduğunu ileri sürdü. Sayar, tanklardan aldıkları güçle devirlerinin bin yıl süreceği rüyasını görenlerin, birliğimizi ve bütünlüğümüzü gasp etmeye teşebbüs ettiklerini, ancak devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranganın 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gittiği kaydetti. Sayar, ‘’İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü zapturapt altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası; siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Darbeciler 28 Şubat’ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül’de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler’’ diye konuştu.

