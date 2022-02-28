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28 Şubat derin izler bıraktı

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, 28 Şubat post-modern darbenin bu milletin inancına vurulmaya çalışılan bir pranga olduğunu söyledi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 00:58
28 Şubat derin izler bıraktı

 İYC Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, 28 Şubat 1997 post modern darbesinin yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Nurdoğan, 28 Şubat sürecinin toplumun büyük kesimini maddi ve manevi zarara uğrattığını belirterek,  milletin hafızasında derin ve unutulmayacak izler bıraktığına değindi. Kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu ve bir dönem cezaevinde kaldığını belirten Nurdoğan, o dönemin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.
Nurdoğan, “Milletin hafızasında derin ve unutulmayacak izler bırakan o karanlık günlerin üzerinden tam 25 yıl geçti. Bu süreçte binlerce insan mağdur edilmiş, hakları elinden alınmıştır. O günleri yaşayan ve mağdur edilen birisi olarak, bizlere o günleri yaşatanlara hakkımı helal etmiyorum. 1997- 98 yıllarında Boğazlıyan İmam Hatip Lisesi’nde  Okul Müdürü olarak görev yaparken, Ankara’dan gelen bir talimatla tutuklandım.  Ankara’ya götürülerek Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri tarafından 3 gün boyuncu sorgulandım.  Bu sorgulama sırasında, söylemediğim sözleri ve yapmadığım şeyleri yapmış gibi zorla kabul ettirmeye çalıştılar.  Eğer kabul etmezsem, 2 yaşındaki kızımı getirip gözlerimin önünde elektrik vereceklerini, döveceklerini söylediler” dedi.
O günlerin derin üzüntüsü ve yıpranmışlığı içerisinde olduğuna değinen Nurdoğan, sorgulamanın sonunda DGM tarafından tutuklanarak Ulucanlar Cezaevine gönderildiğini ve orada yaklaşık 3 ay kaldığını ifade etti. İlk mahkemeye çıktığında tahliye olduğunu dile getiren Nurdoğan,  2'inci mahkemede berat ettiğini vurguladı. Nurdoğan, “Allah bir daha o karanlık günleri bu millete yaşatmasın. AK Parti iktidarıyla artık bu darbe zihniyeti tarihin çöp sepetine atıldı. O gün kendilerini muhtedir zannedenler, bugün hepsi birer birer adaletin önünde yargılanmış ve hakettikleri yere gönderilmişlerdir. Tarihi bir gerçektir ki, “Zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur” Zalimler mutlaka yaptıklarının bedelini ödemişlerdir” diye konuştu.

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