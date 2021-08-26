273 bin fidan üretildi

Türkiye genelindeki 3 bin 270 hektarlık alanda kurulu 137 orman fidanlığında 2021 yılında binin üzerinde farklı türde 273 milyon fidan üretimi yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ağaçlandırma teknikleri ile yangınlarla zarar gören orman alanlarını yeniden yeşertmek amacıyla orman fidanlıklarında hummalı çalışmaların aralıksız devam ettiği kaydedildi. Bu bağlamda Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de bulunan fidanlıkta yılda 4,5 milyon fidanın yetiştirildiği hatırlatıldı. Akdağmadeni ilçesinin Yukarıculhalı köyünde 1990'da 30 hektarda kurulan ve yılda 4.5 milyon fidanın yetiştirildiği tesiste çok sayıda kadının da istihdam edildiği aktarıldı. Kadınların, tohum ekmeden çapalamaya, tüp hazırlamadan yabancı ot temizliğine birçok işi büyük bir titizlikle yaptığına dikkat çekildi. Fidanlıklarda ısı, nem ve gübre dengesine dikkat edilerek, adeta bir bebek gibi büyütülen fidanların yurdun dört bir yanında hem orman yangınları ile zarar gören alanlara hem de ormanlaştırılan alanlara dikileceği bildirildi. Açıklamada, ‘’Ağaçlandırma çalışmalarının olmazsa olmazı olan fidanları çam, sedir, ladin, ardıç, servi gibi ibreli; meşe, kayın, akçaağaç, ıhlamur, kestane, dişbudak, çınar gibi yapraklı; badem, ceviz, zeytin, alıç, hünnap, keçiboynuzu, iğde, kuşburnu gibi gelir getirici türlerde yetiştiriyoruz. Lavanta, adaçayı, kekik gibi tıbbi aromatik özellik taşıyan bitkilerin yanında, gül, ateş dikeni, defne, zakkum, taflan, şimşir gibi süs bitkisi olaraktan kullanılan çalılar ile tuz çalısı, bozkırotu gibi erozyon önleyici ve yem bitkileri türlerinden toplam binin üzerinde farklı türde fidan üretimi yapıyoruz’’ denildi. Dünya standartlarına uygun teknolojileri kullanarak üretim yapıldığının altı çizilen açıklamada, fidanlıklardaki ürünlerin büyük bir bölümü ile Orman Genel Müdürlüğü’nün kendi ihtiyaçları için kullanıldığı, özel sektör fidancılığının ara ve atlık ürün ihtiyaçlarının da karşılandığının altı çizildi. Kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların peyzaj çalışmaları için de üretim yapan fidanlıklarda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Bakanlar Kurulu kararına istinaden belediyeler, askeri birlikler, okullar ve diğer kamu kuruluşlarına 2008 yılından bu yana bedelsiz fidan dağıtımlarının da yapıldığı aktarıldı. 2020 yılı dahil 287.5 milyon adet bedelsiz fidan dağıtan Orman Genel Müdürlüğü, 2021 yılı ilkbahar döneminde 23.2 milyon adet fidanı bedelsiz verdiğine de vurgu yapıldı.