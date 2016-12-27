27 dernek aday gösterdi

2017 yılının Ocak ayında yapılması planlanan 'İstanbul Yozgatlılar Federasyonu' olağan genel kurulunun ilk başkan adayı İşadamı Mustafa Fakı oldu. 27 derneğin ortak deklarasyonu ile Fakı, başkan adayı gösterildi.

Dernek başkanlarının imzasının yer aldığı deklarasyon ile aday gösterilen Mustafa Fakı; "Değerli dernek başkanlarım, kıymetli hemşerilerim İstanbul Yozgatlılar Federasyonumuzun Ocak 2017'de yapılacak olağan genel kurulda başkan adayı olarak 27 derneğimizin teveccühüyle onayı ve imzasıyla başkan adayı olarak gösterilmiş durumdayım. Bizde değerli Dernek başkanlarımızın bu emrini başımızın üstüne koyarak Yozgat'ımızın birliği, beraberliği, kardeşliği için bu onurlu görevi kabul etmiş bulunmaktayız" dedi.

"Bundan sonra yapacağımız en önemli görevin öncelikle İstanbul Yozgatlılar Federasyonumuzun Derneklerimizin federasyonu olacağını kaybolan birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi ve kurumsal yapımızı biran önce tek ses olarak sağlamak olacaktır" diyen Fakı, kongreye sayılı günler kala şu mesajı verdi:

"Bizlere bu onurlu görevi tebliğ eden başta Derneklerimize onların güzide başkanlarına üyelerine delegelerine ve tüm hemşerilerime sonsuz teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çıktığımız bu meşakatli yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun."