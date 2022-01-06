2.5’lik zam emekçinin kaderi değildir

Tuygun, yazılı olarak yaptığı açıklamada daha yılın ilk gününde elektriğe yüzde 127, doğalgaza yüzde 50 zam yapanlar, kamu emekçisine yüzde 2.5’luk sefalet zammı yaptığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu trajikomik zammı duyurduğu konuşmasını “Allah hepinizin yardımcısı olsun” diye bitirmesi, durumu özetlediğini vurgulayan Tuygun, ‘’Zira belli ki kamu emekçisine bırakın yardımı, hakkını teslim edecek dahi kimse bulunmamaktadır. Kamu emekçisinin ücretindeki tüm artış, zam değildir. Yüzde 30 olarak lanse edilen rakamın yüzde 22.9’u enflasyon farkının geri ödenmesidir ve bu ödeme, zam değildir. Üstelik enflasyon ödemesi bile yetersiz yapılmıştır. Bu kalemdeki ödeme, eş-dost atamalarıyla arpalığa çevrilen ve yıllardır enflasyon oranını hayali rakamlarla açıklayan TÜİK’in son belirlediği yüzde 36’lık enflasyon oranının bile altında kalmıştır. Artıştaki yüzde 5’lik dilim ise daha önceki TİS’ten gelen rakamdır. Yani zikretmekten çekindikleri için şişirdikleri zam oranı, sadece ve sadece yüzde 2.5’tur. Son 1 yılda temel gıda malzemelerinde ortalama yüzde 70 artmış ve artmaya da devam ediyorken, kira ve faturalardaki artış nedeniyle tüm emekçiler daha aybaşında ay sonunu kara kara düşünmeye başlamışken yüzde 2,5’luk ek zam yapmak, büyük bir skandal ve ağır bir hakarettir. Kuruluş ilkelerine aykırı olarak şeffaf ve tutarlı şekilde istatistik yayımlamayan TÜİK, bu sefalet zammının kullanışlı aparatıdır. Görüşme masasında emekçinin alın terini satan, sefalet zammı açıklandıktan sonra ise itiraz edermiş gibi görünen sendikalar da bu rezil tablonun karanlık renklerindendir. O masada bir sendika rakam bile telaffuz etmemiş, diğeri ise sadece yüzde 3 ek zam istememiş gibi, şimdi “Bu ateş nasıl sönecek” diye göstermelik yakınmalara girmişlerdir. Bu sarı sendikaların, TÜİK’in sahte rakamlarının altına imza atmamış gibi, “refahtan payımızı alıyoruz” diye gezenler kendileri değillermiş gibi, hükümetin bile şişirerek açıkladığı zammı paşa paşa kabul etmemişler gibi sürdürdükleri tiyatroya artık kendi üyeleri bile kanmamaktadır. Eğitim-İş olarak bu hakaret zammında imzası olan tüm aktörlere sesleniyoruz. Kamu emekçisinin 1 yıllık emeğini masaya yatırıp ona tuvalet kağıdındaki artışın 35’te biri kadar bile zam alamayanlar, utanın! Bu sefalet zammını bir de başarı gibi yutturmaya çalışanlar, utanın! Bu zam üzerinden koltuk kavgasına düşenler, üyelerinden aldıkları aidatları sadece kendi konforları için kullananlar, utanın! Utanın ve bilin ki tarih sizi yazacak. Biz ise bu sefaleti kabul etmeyerek, sözümüzü ve gücümüzü büyüterek, mücadelede vites artırarak haklarımızı alacağız’’ dedi.