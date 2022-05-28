250 kilo tütün yakalandı

Edinilen bilgiye göre Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Muslubelen uygulama noktasında şüpheli Y.D isimli şahsın kullanmış olduğu aracın Cumhuriyet Savcısı’ndan alınan talimat doğrultusunda yapılan aramasında araç içerisinde 30 çuval istiflenmiş 250 kilo kaçak tütün ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahıs Y. D.' Hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı bildirildi. •Haber Merkezi•