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250 bin fidan dikilecek

YOZGAT Valiliği tarafından organize edilecek projeyle ilimize üç saat içinde 250 bin fidan dikilecek.

250 bin fidan dikilecek

YOZGAT Valiliği tarafından organize edilecek projeyle ilimize üç saat içinde 250 bin fidan dikilecek.

22 Ekim 2019 Salı 07:00
250 bin fidan dikilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve himayesinde Türkiye’de aynı gün ve aynı saatte topyekun fidan dikimi gerçekleştirilecek. Fidan dikimi 11.11.2019 tarihinde saat 11.11’de tüm Türkiye’de eş zamanlı başlatılacak ve 3 saat içerisinde fidanlar toprakla buluşacak. Yozgat’ta da belirtilen gün ve saatte 250 bin fidanın dikileceği bildirildi. Yozgat Valisi Kadir Çakır, projenin önemli ve anlamlı olduğunun altını çizerek, şimdiden gerekli hazırlıkların yapılması talimatlarını verdi. Yozgat’ta gelecek kuşaklara orman bırakma sorumluluğumuzun olduğunu hatırlatan Vali Çakır, “İnşallah tüm halkımızın, kamu personelimizin, öğrencilerimizin katılımıyla bu işi gerçekleştirecek, ilimiz topraklarına 3 saat içerisinde 250 bin taze fidan kazandıracağız” dedi.

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