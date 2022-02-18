25 kişiye istihdam

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, kurumları ile Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Dönsa Tekstil firması arasında imzalanan İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi ile 25 vatandaşın çorap örme makinesi operatörü mesleğinde istihdam edileceğini söyledi. İşbaşı Eğitim Programı ile istihdam edilecek olan personeller 6 ay boyunca firma bünyesinde çalışarak hem meslek öğreneceklerini hem de bu süre içerisinde asgari ücret maaş alacaklarını dile getiren Yıldız, İşbaşı eğitim programlarının kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim ve tecrübe edinmeleri, teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlar olduğunu belirtti. Yıldız, programa katılmak isteyenlerin işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendilerinin bulabileceği gibi kurumlarından da kendilerine işyeri bulunmasını da talep edebileceklerinin altını çizen Yıldız, ayrıca işverenlerin de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebileceklerini vurguladı. Yıldız, ‘’İşbaşı Eğitim Programı günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde düzenlenecek. İşbaşı eğitim programı imalat sektöründeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay uygulanmakta. Performansımız her geçen gün artarak devam ediyor. İşveren ve iş arayan vatandaşları bir araya getiriyoruz. Hedefimiz daha fazla çalışıp hem vatandaşa hem işverene yardımcı olmak’’ dedi.

Dönsa Tekstil yöneticisi Özcan Babayiğit ise; ‘’İŞKUR’un vermiş olduğu hizmetler ve teşviklerden İl Müdürü Taner Yıldız ve İŞKUR personeli tarafından sürekli haberdar edilmekteyiz. Çalışan sayımızın yüzde 30’u kadar işsiz vatandaşı İşbaşı Eğitim Programı desteği ile herhangi bir katkımız olmadan eğitip nitelikli hale getirmekteyiz. İşsizleri işgücüne katan bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz. İŞKUR’a tüm hizmetleri ve yardımları için teşekkür ederiz’’ diye konuştu.