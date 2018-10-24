24 SAATTE BiÇER YAPARIZ!

BİÇERDÖVER konusunda oldukça tecrübeli bir sanayi sitesine sahip bulunan Yerköy, şimdide biçerdöverin kendisini yapmaya talip oldu. Yerköy ilçesindeki sanayi sitesinde biçerdöverlerin her türlü bakım, onarımı yapılırken, hububat tarımında dane kaybını önlemeye yönelik ilk aparatta ilçede yapıldı, patantti alındı. Yerköy'de motor ve kamyonların akslerinin de imalatı yapılıyor. Sanayi esnafı, imkan verilmesi halinde biçerdöveri de yapabileceklerini belirttiler.

Yerköy Sanayi Odası Başkanı Hakan Işık, sanayi esnafının birçok sorunla boğuştuğunu aktararak, sanayi esnafına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Işık, Yerköy’ün biçerdöver, traktör ve zirai ekipman yan parçaları üretiminde geçmişte bir merkez olduğunu hatırlattı. İlçenin yavaş yavaş bu konumunu kaybettiğini ifade eden Işık,

“Böyle giderse 10 yıl sonra bu iş yerleri kapanabilir. Bizim 400 tane esnafımız var ve dertler aynı” diye konuştu.

Hakan Işık, Yerköy Sanayi Sitesinde dünyaya 500 kalem traktör parçası ürettiklerini vurgulayan Işık,

“Biz istesek 24 saatte bir biçerin motor hariç tüm ekipmanlarını, şasesini üretebiliriz. Bu kadar iddialıyız” şeklinde konuştu.

Tarım fuarlarına da değinen Yerköy Sanayi Odası Başkanı Hakan Işık, “Fuarlarda çiftçiye sadece ithal traktörler tanıtılıyor ve satılıyor. Bu firmalar ise ürününü sattıktan sonra servis hizmeti, desteği dahi sunmuyor. Yerli üretim teşvik edilmeli ve sanayimizdeki bu zanaatkarlara sahip çıkılmalı” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

