24 saat Kar teyakkuzu!

Akdağmadeni Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, mahalle yollarının ulaşıma kapanmaması için yoğun bir mücadele sürdürüyor.





Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan “Bu kışı da sorunsuz geçirmek için her türlü tedbirimizi aldık. Yeter ki kar yağsın” dedi.

Daştan, 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini belirterek şunları söyledi:



