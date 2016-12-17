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24 saat Kar teyakkuzu!

17 Aralık 2016 Cumartesi 06:00
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Kar yağışının en fazla etkili olduğu ilçelerden Akdağmadeni’nde karla mücadele geceleri de devam ediyor.

24 saat Kar teyakkuzu!
Akdağmadeni Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, mahalle yollarının ulaşıma  kapanmaması için yoğun bir mücadele sürdürüyor. 

Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan  “Bu kışı da sorunsuz geçirmek için her türlü tedbirimizi aldık. Yeter ki kar yağsın” dedi.
Daştan, 24 saat kesintisiz karla mücadele çalışmalarını yürüttüklerini belirterek şunları söyledi: 

“2 gündür sürdürdüğümüz çalışmalar sonrasında karla mücadele ekiplerimiz, ilçe merkezinde iş makineleri ile kar temizleme ve don olayından vatandaşlarımızın zarar görmemesi için tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.  ilçemiz ana arterler, mahallelerimiz ve ara yollarda  ulaşımı aksatacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca yaya kaldırımları da ekiplerimiz tarafından düzenli bir şekilde temizlenmeye devam ediyor. Belediyemiz tüm imkânları ile karla mücadele çalışmalarını devam ettirmektedir. 3 adet kepçe, 1 greyder , 2 kamyon, 1 tuzlama aracı ve 30 personelin yürüttüğü çalışmalarda yaklaşık 40 ton tuz kullanılmıştır.”

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