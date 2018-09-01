24 saat açık kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük eylem planında açıkladığı Millet Kütüphanesi uygulaması, Yozgat’ta devreye girecek. İl Halk Kütüphanesinde yapılacak olan tadilat çalışmasıyla birlikte, vatandaşlara daha geniş ve ferah çalışma ortamı sağlanacak.

Konuyla ilgili bilgi veren İl Kültür Müdürü Metin Halıcı, “Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planında bahsetmiş olduğu Millet Kütüphaneleri konseptine, Pazartesi itibariyle geçmiş olacağız. Burada öğrencilerimize çay ve simit ücretsiz ikram edilecek” dedi.

Metin Halıcı, kurum olarak personel eksikliğine rağmen, kütüphaneye özel önem verdiklerini vurgulayarak, “Evrak işlerimizi yürüten personelimizin bir bölümünü de kütüphanemize kaydırdık. Daha işlevsel bir hale getirdik. Kültür Müdürlüğü yeni valilik binasına taşındığı için, buradaki idari bölümü de halkın kullanımına sunacağız. Üst katlar da öğrencilerimize açılacak. Artık kütüphanemiz 24 saat esasına göre hizmet verecek” şeklinde konuştu.