Eğitim programı ile 15-29 yaş arası hedef kitlenin kariyerlerine etki eden faktörler konusunda bilinç kazanması, etkin ve verimli çalışmalar yapabilmelerine yönelik farkındalık geliştirilmesine katkıda bulunuldu.
06 Şubat 2018 Salı 07:00
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SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, PRODES Programı tarafından finanse edilen ‘Kariyere ilk adım’ isimli proje kapsamında toplam 230 genç eğitim aldı.
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