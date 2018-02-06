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230 genç eğitim aldı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, PRODES Programı tarafından finanse edilen ‘Kariyere ilk adım’ isimli proje kapsamında toplam 230 genç eğitim aldı. 

230 genç eğitim aldı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanıp, Sorgun Gençlik Merkezi işbirliğinde düzenlenen, PRODES Programı tarafından finanse edilen ‘Kariyere ilk adım’ isimli proje kapsamında toplam 230 genç eğitim aldı. 

06 Şubat 2018 Salı 07:00
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230 genç eğitim aldı

Eğitim programı ile 15-29 yaş arası hedef kitlenin kariyerlerine etki eden faktörler konusunda bilinç kazanması, etkin ve verimli çalışmalar yapabilmelerine yönelik farkındalık geliştirilmesine katkıda bulunuldu.

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