23 Nisan Kutlu olsun

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Keven, Mustafa Kemal Atatürk’ün Mondros Antlaşması'na göre Osmanlı ordusunun terhis edilmesi ve İstanbul'un, Antep'in, Urfa'nın, Adana'nın emperyalist ülkelerce işgal edilmesinin ardından Anadolu'ya çıkmanın yollarını aradığını hatırlattı. Keven, ‘’Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra başlatmış oldukları Anadolu halkını örgütleme mücadelesinin son durağı olan Ankara’da 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını yapmalarının üzerinden 100 yıl geçti. İşgal koşullarında ateş yıllarında bile alınacak tüm kararların milletin iradesine yani Meclis'e dayanması istenen bu koşullardan bugüne tam 100 yıl geçti. Bugün içinde bulunduğumuz koşullar göz önüne alındığında Türk halkının iradesinin üzerinde başka bir güç tanımayan yüce Meclis’in değeri bir kat daha anlaşılmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmaya devam edecektir. İşgal, darbe ve darbe girişimi gibi hain saldırılar altında bile çalışmaya devam eden Gazi Meclis’i değersizleştirmeye ve etkisiz hale getirmeye çalışanlar ise milletimizin nezdinde hüsrana uğrayacaktır’’ dedi.

Keven mesajını, ‘’Milletin egemenliğini sonra ki kuşaklara, çocuklarımıza, gençlerimize armağan eden ve 23 Nisan 1927’den itibaren bu günü Çocuk Bayramı olarak bağımsız bir ülkede coşkuyla kutlanmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, asker ve sivil yol arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize minnet duygularımı sunuyor, bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Bütün dünya çocuklarına kardeşçe barış ve sevgi içinde yaşayacakları bir gelecek diliyorum” diyerek, noktaladı.