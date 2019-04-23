23 Nisan hediyesi

Öğrencilerin 23 Nisan provalarına katılan jandarma, çocuklara balon ve şapka hediye etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve jandarmanın görevleri hakkında bilgi veren ekipler, daha sonra hatıra fotoğrafı çekindi. Öğrenci ve öğretmenler de jandarmanın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, önemli bir günde kendilerini yalnız bırakmayan jandarmaya teşekkür etti.