23 Nisan coşkusu Novada’da

Novada Yozgat Alışveriş Merkezi 22-23 Nisan’da 14.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek olan Ebru Sanatı etkinliği ile 23 Nisan’a özel Novada Çocuk Kulübü atölyeleri, müzik dinletisi, 23 Nisan Resim Şenliği’ni içeren sürprizlerle dolu bir bayram programını çocuklarla buluşturuyor.

Eğlencenin en keyifli adresi Novada Yozgat AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 22 Nisan Cumartesi günü Novada Çocuk Kulübü’nde gerçekleşecek resim atölyesi ile yüz boyama, oyun hamuru ve müzik dinletisi etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Novi ve Nova maskotları da Novada’nın küçük ziyaretçilerini karşılayarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirecek.

22-23 NİSAN’DA 23 NİSAN RESİM ŞENLİĞİ

22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gününe özel olarak LC Waikiki mağazası 23 Nisan’a özel aktivitelerini çocuklarla buluşturuyor. Etkinlikler kapsamında 23 Nisan Resim Şenliği ve resim boyama atölyesi LC Waikiki mağazası önünde gerçekleşecek.

Novada Yozgat; Yozgat İl Spor ve Gençlik Müdürlüğü ile yapılan ortak iş birliği birliğiyle, 23 Nisan Pazar günü Ebru Sanatı atölyesi ve resim sergisinin yanı sıra bağlama, gitar ve ney eşliğinde gerçekleşecek müzik dinletisi etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

23 NİSAN’DA NOVADA YOZGAT ÇOCUK KULUBÜ

23 Nisan etkinlikleri kapsamında, Novada Çocuk Kulubü’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak Yüz Boyama, Oyun Hamuru ve Resim atölyeleri gerçekleşiyor. Novada Çocuk Kulübü katılımcısı çocuklar müzik dinletisi eşliğinde eğlenirken dağıtılacak sürprizlerle keyifli bir gün geçirecek.

Novada Yozgat AVM’nin sevilen maskot kahramanları Nova ile Novi, 23 Nisan’da çocuklarla buluşacak. Çocuklar Nova ve Novi ile eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra, Nova ve Novi’nin 23 Nisan’a özel hazırlanan sürpriz hediyeleri ile mutlu olacak, onlarla fotoğraf çektirecek.

Bölgenin en eğlenceli buluşma noktası Novada Yozgat AVM, 22-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine tüm çocukları ve aileleri davet ediyor.