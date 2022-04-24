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23 NiSAN COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Yozgat’ta düzenlenen etkinliklerle Coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Alanı’nda Çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalar, Çocukların makamlara oturması ile devam etti. TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulunda düzenlenen şenlik ile de tamamlandı.

24 Nisan 2022 Pazar 00:53
23 NiSAN COŞKUSU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet Alanı’nda çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse makamlarını miniklere devretti. Vali Polat makamını Fatma Temel Turhan Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Akil Uyar’a temsili olarak devretti. Yozgat’a yapılması gerekenlerden bahseden minik Vali Uyar, İl Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik’i arayarak daha fazla ağaçlandırma yapılması için talimatlar verdi. Belediye Başkanı Köse ise makamını Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu 2A sınıfı öğrencilerinden Ceyda Erkaya, Nehir Kısa ve Süleyman Erdoğan'a teslim etti. Makamlara miniklerin oturmasının ardından TOKİ Şehit Adem Cankurtaran Ortaokulunda gerçekleştirilen kutlama programına geçildi. Programa Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milletin iradesinin kurumsallaşması ve hakim kılınmasını hedefleyerek, TBMM’nin açılış gününün Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edilmesinin oldukça anlamlı olduğunu söyledi. Çocukların, milletimizin gurur kaynağı, sevinci ve umudu olduğuna vurgu yapan Yazıcı, ‘’Bizim varlığımız sizinle anlamlıdır. Sizler vatan toprağının en manidar ve güzel çiçeklerisiniz. Bizim çabamız ise hep çiçekler kadar güzel ve güleç kalmanızı sağlamaktır’’ dedi. 
Program öğrencilerin şiir dinletisi ve gösterileri ile devam etti.

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