Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu. Yozgat' ta 2021 Ocak ayında ise 224 konut satıldı. Yozgat'ta 2021 Ocak ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 360 konut ile yüzde 37,78 azaldı. Bir önceki aya göresi ise 443 konut ile yüzde 49,44 azalma görüldü, 224 konut satışı gerçekleşti. Yozgat'taki toplam konut satışları içindeki ikinci el satışların payı 122 konut ile yüzde 54,46, ilk satışların payı ise 102 konut ile yüzde 45,54 oldu.