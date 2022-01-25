220 köy ulaşıma kapandı

Kar yağışının iki gündür aralıklarla devam ettiği kentte, kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, 220 köy yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler, yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, belediye, il özel idaresi ve karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Vatandaşlardan Rasim Demirkapak, karın bereket olduğunu ve kar yağışına sevindiklerini söyledi. Yozgat'ta son 20 yıldır ilk defa bu kadar kar yağdığını anlatan Demirkapak, "Sular kurumuştu, inşallah sularımız çoğalacak. Çiftçimiz için çok iyi oldu. Kar berekettir, biraz eziyeti oluyor ama bu eziyete de katlanacağız." diye konuştu. •aa•