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‘21. yüzyılda genç olmak’

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) yapmış olduğu eğitimlere ve faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.

07 Haziran 2022 Salı 00:20
‘21. yüzyılda genç olmak’

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen PRODES programı kapsamında Sorgun Gençlik Derneği tarafından yürütülen, ‘İŞ'te Farkı Sen Yarat’ başlıklı proje kapsamında ‘21. Yüzyılda Genç Olmak’ çalıştayı düzenlenecek.  
Çayıştayda gençlerin 21. yüzyılda ihtiyaç duyduğu becerileri üzerine oturumlar düzenleneceğini belirten SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Çağımızın hızlı teknolojik dönüşümüyle birlikte gençlerin ihtiyaçları da değişmiştir. 21. yüzyılın yetkinliklerini, iş dünyasını, girişimciliği, farklı düşünme yöntemlerini göstererek gençlerin hem kariyerlerine hem bakış açılarına dokunuyor. Global dünyada rekabetin artmasıyla gençlerimizin fark yaratan bireylere dönüşmesi kaçınılmaz oldu. Günümüzde işverenler mezun gençlerden içerik değil yetkinlik istemektedir. İş dünyasının gençlerden beklediği beceri ve yetkinlikleri erken yaşlarda edinen gençler iş hayatında başarılı oluyor ve yaşıtlarının önüne geçiyor.  Bu çalıştay programı ile bu dönüşüm süreçlerine gençlerin nasıl dâhil edileceği, mesleki gelişimlerine nasıl katkı sunulacağı ve gençlerin 21. Yüzyılda ihtiyaç duyduğu becerileri üzerine oturumlar düzenlenecek” dedi. 
Çalıştayın yüz yüze düzenleneceğini belirten Başkan Uğuz, “Dolayısıyla çalıştaya sadece Yozgat bölgesinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. 11 Haziran tarihinde düzenlenecek olan çalıştayımız saat 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. 17-30 yaş arası gençlerin katılabileceği programımızda öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat merkez ve ilçelerinden katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödeneceğini çalıştayın son başvuru tarihi 8 Haziran saat 19.00’da sona erecektir” ifadelerini kullandı. 
Rabia Şahin 
 

Anahtar Kelimeler:
‘21. Yüzyılda Genç Olmak’
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