2022 teşvik yılı olacak

Yıldız, pandemi sürecinden normalleşmeye geçen şirketler için önümüzdeki yıl, özellikle İŞKUR Teşvikleri büyük önem kazanacağını bildirdi. Yıldız, tüm sektörleri etkileyen kapanma sürecini ardından firmalarda yaraları sarma döneminin başlatılacağını aktardı. Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, ‘’2022 yılı hem istihdamı artırmaya yönelik hem de işverenlerin ekonomik büyümeye katkı sağlayabilmeleri açısından İŞKUR teşvikleri can simidi olacaktır’’ dedi. Yıldız, teşvikler hakkında detaylı bilgi almak için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde bulunan firmalardan sorumlu İş ve Meslek Danışmanı ile iletişime geçilmesini istedi. Yıldız, ‘’Firma danışmanı bilinmiyorsa esube.iskur.gov.tr adresinden ‘Danışmanım Kim?’ sekmesinden öğrenebilirsiniz’’ ifadelerini kullandı.