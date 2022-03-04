2022 TATBİKAT YILI

Yozgat İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı olduğunu hatırlatarak afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen ve afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluluğuyla çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, İl AFAD Başkanlığının tüm illerle beraber Yozgat’ta da afet eğitim seferberliği başlattığını belirtti. Bu kapsamda Yozgat’ta 238 kişiye Eğitici Eğitimi verildiğini ve bu kişiler tarafından il genelinde 2021 yılı boyunca Afet Farkındalık Eğitimleri düzenlediğini dile getiren İbiş, ‘’Eğitimlerimiz 2022 yılında da devam etmektedir. Şu ana kadar 361 bin 532 kişiye ulaşılarak Afet Farkındalık Eğitimlerinde belirlenen hedefin üstüne çıktık. 2021 yılında düzenlenen bu eğitim seferberliğinin teoriden pratiğe dönüştürülmesi, davranış değişikliği sağlanması ve toplumda risk azaltma kültürünün yaygınlaştırılması, birlikte çalışma becerisi geliştirerek olası afetlere karşı hazır olunması amacıyla 2022 yılı Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmiştir’’ diye konuştu.

AFETE HAZIRLIK KULÜBÜ ÜYELERİ AFAD GÖNÜLLÜSÜ OLUYOR

Yozgat’ta, AFAD Gönüllülük Sistemi kapsamında çalışmalar yürütülmekte olduğunu dile getiren Yozgat İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, ‘’Yozgat’ta mevcutta bin 628 AFAD Gönüllümüz bulunmaktadır. Pilot il olarak belirlenen 16 ilden bir tanesi olan İlimizde de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm liselerde planlama dahilinde ‘Afete Hazırlık Kulübü Üyeleri AFAD Gönüllüsü Oluyor Teması’ ile başlatılan çalışmalar kapsamında okullarımız ziyaret edilerek AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtılmakta ve bu öğrenciler arasından Temel AFAD Gönüllüsü kazanımı hedeflenmektedir. Ayrıca Bakanlıklar ile yapılan protokoller çerçevesinde ilimizde bulunun Halk Kütüphanesi, KYK Yurtları ve Gençlik Merkezleri ziyaret edilerek belirli bir planlama ile AFAD Gönüllülük Sistemi tanıtımları gerçekleştirilmektedir’’ dedi. İbiş, AFAD Gönüllüsü saha eğitimleri kapsamında 2021 yılında 19 AFAD Gönüllüsüne Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimleri verildiğini ve 2022 yılında 160 Gönüllüye de saha eğitimleri verilmesinin planlandığını belirtti.

YOZGAT PİLOT İLLERDEN BİRİ

Afetlerde faaliyet gösterecek olan Yerel Destek Ekipleri konusunda Türkiye’de pilot il ilan edilen 20 ilden birisinin Yozgat olduğunu ifade eden İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, Merkez ve İlçe Belediye çalışanları ile İl Özel İdare çalışanları ve gönüllülerden oluşan 150 kişilik bir Yerel Destek Ekibi oluşturmayı planladıklarını söyledi. Yerel Destek Ekiplerine, çadır kurulumu, değerler eğitimi ve afet farkındalık eğitimlerinin verilmeye başlandığını dile getiren İbiş, eğitimlerin tamamlanmasıyla Yerel Destek Ekibinde yer alan kişilerin afetlerde faaliyet gösterirken kullanacakları kıyafetlerin de Valilik tarafından yaptırılacağını vurguladı.

AFAD ACİL MOBİL UYGULAMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşların afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasındaki ihtiyaçlarını tek uygulamada karşılamak amacıyla AFAD Acil mobil uygulaması geliştirildiğini belirten AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş, ‘’Tüm IOS ve Android kullanıcılarının yararlanabileceği uygulama, App Store ve Google Play uygulama mağazalarından indirilebiliyor. Afet durumlarında daha fazla can kurtarmak ve daha çok vatandaşımıza ulaşmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen AFAD Acil mobil uygulaması, yerli ve milli bir yazılım olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olan AFAD Acil mobil uygulamasında, tek tuşla acil çağrı, en yakın toplanma alanı ve afet eğitim videoları gibi özelliklere ulaşmak son derece kolay’’ diye konuştu.

AFAD ÇANTASINI TANITTI

İl AFAD Müdürü Halil İbrahim İbiş, afetlerde ihtiyaç duyulan temel malzemelerden oluşan afet çantalarının tanıtımını yaparak, afet çantasında nelerin bulunması gerektiğini anlattı. İbiş, ayrıca toplantıya katılan basın mensuplarına çanta hediye etti. •Sümeyye İlhan•