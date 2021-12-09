2021 Değerlendirildi

Ankara Genel Merkez’de gerçekleştirilen toplantıya Genel Başkan Serhat Baran başkanlık etti. Dünyanın dört bir yanında Yozgatlılara hizmet etmek ve Yozgatlıları örgütlemek adına kurulan DUYKON yönetimi tarafından yapılan toplantıda Serhat Baran, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmetin en güzelini yapmak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Yapılacak devir teslim töreni, yurtiçi ve yurtdışı temsilcilikler ile ilgili konular masaya yatırıldı, fikir alış verişinde bulunuldu, yapılacak çalışmaların planlaması yapıldı. Baran, ‘’Yozgatlılar olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. Gurbete çıkmış hemşerilerimizin daha güzel örgütlenmesi adına bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada da çalışacağız. Temsil makamında hemşerilerimizin var olması, Yozgat’ımızım kalkınmasını sağlayacaktır. Birlik ve beraberliği; güç birliğini DUYKON ile gerçekleştirmek için bu güne kadar gayretlerimiz oldu. Bundan sonra da daha güçlü olmak için var gücümüzle çalışacağız’’ dedi. (Mustafa Eranıl)