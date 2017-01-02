2017’de temeli atılsın

Yozgat’ı ‘Hızlı Tren’in ardından tüm dünya ile bağlayacak olan Havaalanı Projesi nihayet Başbakan Binali Yıldırım’ın imzası ile hayal olmaktan çıktı. Yıldırım, Dağkapı-Hastane Raylı Sistem Hattı, Yozgat Havaalanı, Karaman Havaalanı ve Tokat Yeni Havaalanı Yapımı projelerini onayladı. Onaylanan bu projeler Diyarbakır, Yozgat, Karaman ve Tokat'ta sevinle karşılandı.





Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yozgat Havaalanı ve Karaman Havaalanı projeleri ile DHMİ Genel Müdürlüğü Tokat Yeni HavaalanıYapımı projelerini onaylayarak 2016 yılı yatırım programına ekledi.





Böylelikle Yozgat Havaalanı Projesi hayal olmaktan çıktı. Geçtiğimiz yıl yeri belirlenerek, altı yapıya ilişkin ÇED raporu hazırlanan projenin bir an evvel hayata geçmesi için 2017 yılında temelinin atılması gerekiyor.





Yozgatlılar, alınan kararı memnuniyetle karşılarken, havaalanı projesinin bir an evvel yapılması için 2017 yılında temelinin atılmasını istiyor.



