20 yıldır Pazar kuruluyor

Ahmetfakılı adıyla ilçeye bağlı bir köy iken, 1998 yılında belediye teşkilatına kavuşan ‘Ahmetfakılı Belediyesi’nde her hafta mutad olarak kurulan mini halk pazarında, Ahmetfakılı Mahallesi sakinleri haftalık giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. İlçeye bağılı Karakız ile Ahmetfakılı belediyelerinin birleşerek ‘Yeniyer’ adıyla yeni bir belediye teşkilatı kurulmasıyla mahalleye dönüşen ‘Ahmetfakılı’ da yirmi yıldır kurulan halk pazarı hizmetini sürdürüyor. Sorgun, Saraykent ve çevre yerleşim yerlerinden gelen pazarcı esnafı, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Saraykent ilçesinden gelen pazarcı esnafı Ali Güneş, “Ahmetfakılılar bize, biz de Ahmetfakılılara alıştık, her hafta buradayız “dedi.