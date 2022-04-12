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2 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

12 Nisan 2022 Salı 00:29
2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.C. ve C.A. gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, alüminyum folyoya sarılı 18,5 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.C'nin 14, C.A'nın ise 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. •aa•

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