2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.C. ve C.A. gözaltına alındı. Zanlıların üst aramasında, alüminyum folyoya sarılı 18,5 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

M.C'nin 14, C.A'nın ise 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. •aa•