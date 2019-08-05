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2 Projeye destek

YOZGAT’ta iki dernek tarafından hazırlanan projelere İçişleri Bakanlığı’nın ilgili fonlarından mali destek verilmesi uygun bulundu.

2 Projeye destek

YOZGAT’ta iki dernek tarafından hazırlanan projelere İçişleri Bakanlığı’nın ilgili fonlarından mali destek verilmesi uygun bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
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2 Projeye destek

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından Proses kapsamında Yozgat’ta 2 derneğe daha proje yardımının verildiği açıklandı. Daha önce sunulan projelerin bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda mali destek almaya hak kazandığı kaydedildi. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu tarafından protokol işlemleri tamamlanan Şefaatli İmam Hatip Mezunları Derneği ile Üniversiteli Yozgatlılar Derneği'nin projeleri uygulanmaya konuldu. Proje kapsamında eğitsel faaliyetlerin yapılacağı açıklandı. 

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