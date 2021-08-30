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2 Projeye destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, SOGEP 2021 Programı kapsamında Yozgat’tan sunulan iki projeye mali destek verilmesi uygun bulundu.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:25
2 Projeye destek

Yozgat, Kayseri ve Sivas illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), SOGEP 2021 Programı değerlendirme sürecini tamamlayarak, mali destek verilmesi uygun bulunan projeleri ilan etti. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ORAN tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’nda (SOGEP) değerlendirme süreci tamamlandı. İllerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek amaçlı çalışmaların devam ettiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği, yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amaçlarını önceleyen program kapsamında bölgeden 7 projenin başarılı bulunduğu bildirildi. Desteklenen projeler ile bölgeye toplam 11 Milyon 180 Bin liralık kaynak sağlandığının altı çizildi.
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçe belediyesi tarafından hazırlanan ‘Güngörmüşler Yaşam Destek Merkezi’ adlı proje ile Çekerek Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Çekerek İlçesinde Sosyo-Ekonomik Gelişimin Artırılması’ projesi mali destek almaya hak kazandı. 
Kayseri Kocasinan Belediyesi’nin ‘Glutensiz Kayseri Mutfağı’ isimli proje de uygun bulundu. Sivas Suşehri Kaymakamlığının ‘Kadınlarımız Marmelat, Reçel ve Pekmez Üretiyor’ projesi, Ulaş Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin ‘Zeron Bulguru Markalaştırma’ projesi, Sivas Belediyesi’nin Fatih Mahallesi Aşçılık ve Pastacılık Mesleki Eğitim Merkezi ile ortaklaşa hazırladığı ‘Ekmeğimiz Aşımız’ projesi ile Akıncılar Belediyesi’nin ‘Akıncılar Yöresel Gıda Üretim Tesisi’ projesi de mali destek alacağı kaydedildi. 

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2 Projeye Destek
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