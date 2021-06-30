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Yozgat
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2 DERNEKLi TARIM KENTi

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta faaliyetini sürdüren 457 dernekten sadece ikisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanında faaliyet gösteriyor.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:28
2 DERNEKLi TARIM KENTi

Yozgat il genelinde 457 derneğin faaliyet gösterdiği, spor ve spor ile ilgili faaliyet gösteren dernekler sayı bakımından ilk sırada yer alırken, gıda, tarım ve hayvancılık alanında sadece 2 derneğin faaliyette bulunduğu belirlendi. Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, Yozgat İl genelinde 457 derneğin faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, derneklere yönelik rutin denetimlerin devam ettiğini, bugüne kadar 55 derneğin denetimlerinin tamamlandığını söyledi. Yozgat’ta faaliyet gösteren derneklerden 105’inin spor ve spor ile ilgili olduğunu belirten Yurtlu, 85 derneğin ise Dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösterdiğini kaydetti. Verilen bilgilere göre, bu dernekleri 59 dernek ile Mesleki ve Dayanışma, 48 dernekler İnsani Yardım, 37 dernekle Eğitim Araştırma, 25 dernekle Bireysel Öğreti ve Toplumsal Gelişim alanlarındaki kuruluşlar takip etti. Yozgat il genelinde, İmar, Şehircilik ve Kalkındırma alanında 18, Kültür, Sanat ve Turizm alanında 17, Toplumsal Değerleri Yaşatma alanında 14, Çevre Doğal Hayat Hayvanları Koruma alanında 9, Kamu Kurumları ve Personelini Destekleme alanında ile Engellilerle ilgili 8’er dernek faaliyet gösteriyor. Sağlık Alanında 7,  Şehit Yakını ve Gazilerle ilgili 6,  Düşünce Temelli 4, Hak ve Savunuculuk alanında 3, Dış Türkler ile Dayanışma alanında 2, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Alanında ise 2 dernek bulunuyor.

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2 DERNEKLi TARIM KENTi
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