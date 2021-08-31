2 DAKiKALIK SEViNÇ!

Ankara ile Sivas arasında yapılan, uzunluğu 393 kilometre olan Yüksek Hızlı Tren projesinde sona gelindi. Proje ile Sivas ile Ankara birbirine bağlanacak. Bölgenin ticaretine de olumlu katkı sunacak olan projenin açılış tarihine ilişkin detaylar paylaşıldı. Ankara-Sivas hattı test sürüşlerinin devam ettiği, 4 Eylül tarihinde ise yolcu taşımacılığına başlanacağı açıklandı. . Devlet Demiryolları Taşımacılık Şirketi’nden yapılan açıklamada, trenin Yozgat ve Kırıkkale istasyonlarında sadece 2 dakikalık bir duruş yapacağı kaydedildi. Açıklamada, ‘’Bilindiği üzere Ankara-Sivas YHT seferlerinin 4 Eylül 2021 tarihinde başlatılması planlanmıştır. Ankara'dan saat 07.20'de hareket edecek olan tren saat 10.46'da Sivas'a ulaşacaktır. İkinci tren ise Ankara'dan saat 17.45'te hareket edip, saat 21.11'de Sivas'a ulaşacaktır. Sivas'tan ise tren saat 08.15'de hareket edip, saat 11.39'da Ankara'da olacaktır. Sivas'tan ikinci tren saat 18.50'de hareket edip, saat 22.14'te Ankara'da olacaktır. Trenlerin teşkilatı 1 adet CAF YHT seti olacak, Kırıkkale ve Yozgat'ta 2'şer dakika ara istasyon duruşu verilecektir. Yolcu işletiminden önce 5 gün deneme sürüşü yapılması planlanmıştır’’ denildi.

Ankara-Sivas YHT hattında, Yozgat, Sorgun, Yıldızeli ve Akdağmadeni’nde istasyonlar bulunuyor. Yozgat istasyonun da yapım tamamlandı, düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ankara-Sivas arasındaki seyahat süresi, ilk etapta 12 saatten 4 saate sonrasında 2 saate inecek.

Kayaş-Balışeyh kesimindeki altyapı yapım çalışmaları devam ediyor. Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni-Sivas kesiminde ise altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistem işleri tamamlanarak yükleme testleri de bitirildi. Ocak 2021’de Ankara-Sivas YHT hattının ilk performans testi başarıyla sonuçlandırıldı. Şimdi ise açılış için geri sayım başladı.