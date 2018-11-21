2 bin 912 daireye yapı ruhsatı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Yozgat' ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 601 bin 638 metrekare olduğu belirtildi. Bunun 369 bin 434 metrekaresi konut, 125 bin 615 metrekaresi konut dışı ve 106 bin 589 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yozgat' ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 601 bin 740 metrekare olarak hesaplandı. Bunun 296 bin 653 metrekaresi konut, 219 bin 997 metrekaresi konut dışı, 85 bin 90 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.