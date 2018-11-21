Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91686
ALTIN
211.758
DOLAR
5.3854
STERLİN
6.8961
EURO
6.1343

2 bin 912 daireye yapı ruhsatı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Yozgat' ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 601 bin 638 metrekare olduğu belirtildi. Bunun 369 bin 434 metrekaresi konut, 125 bin 615 metrekaresi konut dışı ve 106 bin 589 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yozgat' ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 601 bin 740 metrekare olarak hesaplandı. Bunun 296 bin 653 metrekaresi konut, 219 bin 997 metrekaresi konut dışı, 85 bin 90 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

2 bin 912 daireye yapı ruhsatı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Yozgat' ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 601 bin 638 metrekare olduğu belirtildi. Bunun 369 bin 434 metrekaresi konut, 125 bin 615 metrekaresi konut dışı ve 106 bin 589 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yozgat' ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 601 bin 740 metrekare olarak hesaplandı. Bunun 296 bin 653 metrekaresi konut, 219 bin 997 metrekaresi konut dışı, 85 bin 90 metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:11
3 Okunma
2 bin 912 daireye yapı ruhsatı
version="
Son Güncelleme: 20.11.2018 21:12
Anahtar Kelimeler:
2 Bin 912 Daireye Yapı Ruhsatı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
170 TON ATIK, 12 MW ELEKTRiK
170 TON ATIK, 12 MW ELEKTRiK
Yozgatlı Kuğuları sevdi
Yozgatlı Kuğuları sevdi
Zeka Ağı Oyununa onay
Zeka Ağı Oyununa onay
Kesintilere son verildi!
Kesintilere son verildi!
DERELER ISLAH EDiLiYOR
DERELER ISLAH EDiLiYOR
BALON SEViNCi
BALON SEViNCi

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim