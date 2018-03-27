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1923’ten beri kapısı açık

YOZGAT İl Halk Kütüphanesi vatandaşlara 1923’ten beri hizmet veriyor.

1923’ten beri kapısı açık

YOZGAT İl Halk Kütüphanesi vatandaşlara 1923’ten beri hizmet veriyor.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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1923’ten beri kapısı açık

Kütüphaneler Haftası kapsamında bir dizi etkinlikler gerçekleştirilirken, İl Halk Kütüphanesi hakkında da bilgiler verildi.
Yozgat’ta tüm vatandaşlara kapılarını açık tutan kütüphanenin 1923’ten beri hizmet verdiği öğrenildi.
Yozgat İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mustafa Karabacak, kütüphanenin 2017 yılsonu istatistiğine göre 75 bin 629 basılı malzeme ve 704 adet görsel işitsel materyali bünyesinde barındırdığını, okuyucunun ve araştırmacının hizmetine sunduğunu aktardı.
Kütüphane Müdürü Karabacak, yıl içinde toplam olarak 51 bin 905 okuyucuya hizmet verildiğini ve kütüphaneye yıl içerisinde 8 bin 148 adet yeni kitap kaydı yapıldığını da ifade etti.

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