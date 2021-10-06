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19 milyon ek bütçe

Yozgat İl Genel Meclisi Ekim Ayı 5’inci Birleşim toplantısını Meclis Başkanı İskender Nazlı başkanlığında gerçekleştirdi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:32
19 milyon ek bütçe

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Yozgat Valisi Ziya Polat imzası ile gelen ek günden maddesi de görüşüldü. İl Özel İdaresi’nin mevcut bütçesine 19 milyon lira daha ek bütçe ayrılması ile ilgili ek gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Yozgat Valisi Ziya Polat imzasıyla gelen ek gündem maddesinde 2021 bütçesinin hazırlanması sırasında öngörülmeyen yatırım ve hizmetlerin gerçekleşmesi için 2021 Yılı Bütçe uygulamasında gelir fazlasına karşılık tutulmak sureti ile 2021 yılı bütçesinin 19 milyon lira ek bütçe talebi hakkında Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi Cengiz Özcan İl Genel Meclisi üyelerine bilgiler verdi. 

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